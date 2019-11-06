“وول ستريت جورنال”: السعودية تتغير

وصفت الكاتبة الأمريكية «أرين إليوت هاوس» خلال زيارة قامت بها للمملكة امتدت 3 أسابيع، بأن مشاعر البهجة العامة ظاهرة في كل مكان في السعودية، من العاصمة الرياض إلى المقاطعات الريفية النائية مثل جازان في الجنوب إلى تبوك في الشمال. وأضافت في مقالها الذي نشرته في صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، أن السعوديين يعيشون هذه الأيام حياة من السرور، حيث تتسارع التغيرات الاجتماعية بوتيرة متسارعة لم يسبق لها مثيل. وتشير الكاتبة إلى أن هذه التغيرات الاجتماعية نتعكس بشكل إيجابي ومتزايد في الغرب، حيث تسعى الحكومة إلى جذب أموال السياح والمستثمرين الأجانب لضخها في خطة التنويع الاقتصادي للمملكة غير المعتمد على النفط 2030، مبينة أن تلك التغيرات لا تسبب قلقاً بالنسبة للثقافة المميزة للمملكة، فمن وجهة النظر العامة فإن الشعب السعودي يعيش كباقي الشعوب حوله في عالم من انتشار وسائل التواصل الاجتماعي في كل مكان، ولذلك فإن جميع الثقافات مقدر لها أن تختلط ولم يعد ممكناً أن يعيش في حالة انعزال عن بقية الاتجاهات العالمية.

وقالت «هاوس» إن التغيير يتم بوتيرة مذهلة، حيث تنفق الحكومة مليارات الدولارات على مهرجانات الترفيه، والمناسبات الرياضية العالمية مثل المصارعة، والتنس، وسباق السيارات، إضافة إلى افتتاح المطاعم الفخمة، وجلب العديد من المطربين والموسيقيين العالميين إلى المملكة، في سعيها لإثراء النشاط السياحي في البلاد. وألمحت إلى أن الإصلاح الاقتصادي على عكس التغيير الاجتماعي، سيتطلب جذب استثمارات ضخمة تزامناً مع تحول الدولة من مملكة تعتمد على النفط إلى اقتصاد متنوع، وإحدى الخطوات الكبرى لتمويل الاستثمار، يكمن في القرار الذي تم الإعلان عنه منذ أيام في بدء الاكتتاب الخاص لأسهم شركة النفط أرامكو خلال ديسمبر القادم.