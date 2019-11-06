“الجبير” يلتقي وزير الخارجية الأمريكي في واشنطن

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو في العاصمة الأمريكية واشنطن أمس الثلاثاء. وبحث الجانبان خلال اللقاء، العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وأهميتها في تحقيق مصالح الشعبين الصديقين، وخدمة الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

كما بحثا أوجه التعاون بين البلدين، وسُبل تعزيزها في المجالات كافة، وناقشا أيضاً مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المشتركة حيالها. والتقى الجبير أيضاً بمساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، وناقش معه العلاقات التاريخية والاستراتيجية المتميزة بين البلدين الصديقين، إضافة لبحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.