عضو بـ”الشورى” يرفض المشاركة في “ندوة تأمين” بسبب مسؤول التنظيم.. ويكشف...

قال عضو مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي، إنه اعتذر عن المشاركة في ندوة عن التأمين والسلامة المرورية رغم موافقته المسبقة على المشاركة؛ وذلك بسبب مسؤول تنظيم الندوة، كاشفاً عن ملابسات الواقعـة.

وأوضح الدكتور “العنزي” في تغريدة له على “تويتر” قائلاً: “دعتني شركة بترولية كبيرة للمشاركة في ندوة عن التأمين والسلامة المرورية، وبعد موافقتي اتصل بي مسؤول تنظيم الندوة من جنسية عربية قائلاً: (إحكيلي شوي عن معرفتك بالتأمين)”. وتابع بالقول: “اعتذرت مباشرة عن الندوة، وللمعلومية رسالتي للدكتوراة في فرنسا كانت عن التأمين والحـوادث”، مختتماً: “هذا أنا! فما حال شبابنا؟!”.