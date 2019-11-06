صور: أمير جازان يسلم وحدات سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي

خصص الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان الجلسة الأسبوعية التي عقدت مساء اليوم بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان للاطلاع على خدمات ومبادرات وزارة الإسكان بالمنطقة. واستهل الجلسة بكلمة توجيهية رحّب فيها بالجميع في جلسته الأسبوعية المخصصة لبحث احتياجات المنطقة والمواطنين في مجال الإسكان والموضوعات كافة التي تهم الوطن والمواطن. وعقب ذلك استعرض مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة جازان، المهندس حسن بن سالم السهيمي، خدمات ومشروعات ومبادرات وزارة الإسكان بجازان التي شملت المحافظات كافة بهدف تأمين السكن والدعم المناسب بالمنطقة.

وشرح المهندس السهيمي وعدد من منسوبي فرع الوزارة بجازان آلية عمل التطوير العقاري للأراضي السكنية والمنتجات العقارية بالمنطقة، إلى جانب تقديم عرض مرئي عن مبادرات الإسكان التنموي بمنطقة جازان الذي يعد من برامج رؤية 2030 ويستهدف الأسر الأشد احتياجاً بالمجتمع ومستفيدي الضمان الاجتماعي والمسجلين في بوابة الدعم السكني. وفي ختام الجلسة سلّم أمير منطقة جازان مفاتيح عدد من الوحدات السكنية للمستفيدين بمختلف المحافظات بالمنطقة بالشراكة مع عدد من الجمعيات الخيرية، مثمناً دعم القيادة الرشيدة وحرصها -حفظها الله – على مشروعات الإسكان عامة والإسكان التنموي خاصة وكل ما يهم المواطن بشكل عام.