كشف حقيقة إطلاق النار على نقطة للأفواج الأمنية بجازان

نفت مصادر ما يُشاع عن إطلاق النيران على نقطة أمنية في منطقة جبلية بين محافظتي الداير وفيفاء شرق جازان كاشفة حقيقة ما حدث.
وبيّنت المصادر أن الأصوات التي سمعت بمقطع فيديو متداول كانت خلال تبادل إطلاق النيران بين أفارقة وتدخلت قوات الأفواج وقامت بواجبها تجاه مصدر النيران وتبين أنهم أفارقة مجهولو الهوية بحسب صحيفة “سبق”.
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