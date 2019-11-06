TSMC مستمرة في إمداد شركة هواوي الصينية بالرقاقات والمعدات اللازمة

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نفت الحكومة التايوانية تلقيها أي طلب من الإدارة الأمريكية للضغط على عملاقة صناعة الرقاقات وأشباه الموصلات TSMC لقطع سلسلة الإمداد عن أكبر زبائنها من مصنعي الهواتف الذكية “هواوي الصينية” على إثر عملية الحظر المفروضة على الأخيرة منذ شهور.

لتكن هذه إجابة واضحة بأن شركة TSMC مستمرة بدعم العملاق الصيني بالرقاقات وهذا ما أكدته الشركة نفسها حيث قالت بأنها ليس لديها أي علم حول هذا الأمر نافية بذلك تقرير سابق لصحفية Financial Times تحدث عن ضغوطات تمارسها العاصمة الأمريكية على الشركة لوقف إمداد شركة هواوي بالرقاقات.

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كما أن شركة هواوي هي الأخرى كانت قد نفت هذه الإدعاءات، حيث ارتفعت أسهم الشركة التايوانة عقب هذه التصريحات لرقم قياسي خلال يوم أمس الإثنين بمعدل ارتفاع وصل 3% للسهم.

وتعتبر شركة TSMC أكبر مصنعي الرقاقات لغالبية الشركات التقنية في العالم بداية من شركة آبل ووصولاً لعملاقة أشباه الموصلات الأمريكية كوالكم، حيث أنها تعد الأكثر تقدماً في مجالها وتلعب دوراً محورياً في سريان دورة الإنتاج لغالبية هذه الشركات وخصوصاً شركة هواوي التي تعتمد على TSMC بشكل كبير في خطوط إنتاج هواتفها الذكية ومعدات الشبكات.

ويمكن القول بأن هذا التصريح قد جاء في وقت طرأت فيه بعض التغيرات على لهجة التصريحات المتبادلية بين عملاقي الاقتصاد العالمي الولايات المتحدة والصين والتي اتسمت بالإيجابية إلى حد ما، حيث من المتوقع أن يعود الطرفين لطاولة التفاوض قريباً؛ في ظل خروج عدة تقارير تتحدت عن إمكانية إعطاء الإدارة الأمريكية تصاريح للشركات الأمريكية للتعامل مع هواوي من جديد خلال الفترة القصيرة القادمة.

