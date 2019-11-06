تتضمن نسخة كروم 78 على أندرويد قائمة سياق مُعاد تصميمها كليًا

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تم إطلاق نسخة 78 من متصفح جوجل كروم بشكل رسمي للجميع، وعلى أندرويد نفسه، وفّرت هذه النسخة تحسينات كبيرة في إدارة الملفات المُخزّنة داخليًا، وأكثر من ذلك بكثير، واحدة من الميزات المكتشفة حديثًا، هي إعادة تصميم قائمة السياق بشكل كامل، حيث حملت رسومًا متحركة جديدة وأنيقة بنفس الوقت، ونقصد بقائمة السياق هذه، بالقائمة التي تظهر عند الضغط المُطوّل على رابط او صورة أو مقطع فيديو.

تصميم قديم أصبح متاحًا بشكل كامل

قبل الخوض في تفاصيل إعادة التصميم، يُذكر أن هذا التغيير كان متاح منذ عامين وحتى أكثر من على كروم، وكان لابد من الاستفادة منه بالانتقال إلى قائمة الأعلام وتنشيطه من هناك، ولكن مع نسخة كروم 78 فقد تم تنشيطه بصورته النهائية.

على أي حال، عند فتح هذه القائمة سيتم فتحها برسوم متحركة تجعلها تبدو وكأنها تتوسع من الرابط الذي قمت بالضغط المُطوّل عليه، كذلك بقيت العناصر الموجودة فيها كما هي، باستثناء اثنين من التغييرات البارزة، حيث الآن وبدلاً من إظهار عنوان URL الكامل، تقوم القائمة بمعاينة العنوان والشعار وعرض جزء فقط منه.

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كذلك، أصبح إرسال الروابط للآخرين أسهل، حيث تمت إضافة التطبيق الذي استخدمته للمشاركة آخر مرة إلى جانب إدخال رابط المشاركة.

أيضًا، شهدت قائمة الضغط المُطوّل على الصور تجديد مماثل، بحيث هناك صورة مُصغّرة تقوم بمعاينة المحتوى في الجزء العلوي،وقد تم فصل الخيارات الخاصة بالصورة عن الخيارات الخاصة بعنوان URL بخط إذا كانت الصورة التي قمت بالنقر عليها هي أيضًا رابط، كما وشهدت قائمة الفيديو نفس التغيير، على الرغم من أنها تظهر فقط أيقونة كاميرا بدلاً من صورة مصغرة في الأعلى.

أخيرًا، في حالة عدم ظهور هذه الواجهة الجديدة لك، فما عليك سوى التوجه إلى خاصية الأعلام “chrome: // flags” وابحث عن خيار “revamped context menu” ومن ثم تمكينه..، وبعد ذلك قم بإعادة تشغيل المتصفّح وسوف تظهر لك قوائم السياق المُحدّثة.

