تطبيق يوتيوب يختبر ميزة فرز مقاطع الفيديو وقوائم التشغيل الخاصة بالقنوات

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على الرغم من أن تطبيق يوتيوب أصغر من نظام أندرويد نفسه بسنتين، إلّا أن الأوّل يفتقر دائمًا للكثير أو لبعض المزايا المهمة، وخاصةً عند مقارنة هذا الأمر بين التطبيق وموقع يوتيوب على الويب، ومن بين هذه الأمور، خيارات تصنيف أو فرز الفيديوهات وقوائم التشغيل الخاصة بالقناة، والتي لا يمكنك عرضها تاريخيًا إلا حسب التاريخ المضاف.

ولكن، يبدو أن الأمر سيتغيّر، حيث في أحدث نسخة اختبار ليوتيوب على أندرويد و iOS، وفّر التطبيق معه خيارات الفرز نفسها والتي كانت متاحة على موقع الخدمة لفترة طويلة.

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حيث الآن، تظهر خيارات الفرز هذه عند زيارة قناة ما، ومن ثم التمرير إلى علامات التبويب مقاطع الفيديو وقائمة التشغيل، وفي أعلى كلتا القائمتين، ستُلاحظ وجود قائمة منسدلة جديدة..، وبالنقر فوقها ستكون لديك خيارات لعرض مقاطع الفيديو الأكثر شعبية أو الأقدم أو الأحدث وقوائم التشغيل أولاً.

أخيرًا، أجدر بالإشارة، أن هذا الاختبار متاح على نطاق واسع لمستخدمي iOS، أما على أندرويد فهو محدود للغاية..، لذلك نأمل أن ينتهي الاختبار ليكون متاح بشكل رسمي ونهائي لجميع المستخدمين حول العالم.

