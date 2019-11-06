السعودية اليوم / عربة الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها لمنسوبي الشؤون الإسلامية



الرياض 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واس

بدأت عربة الأحوال المدنية المتنقلة بتقديم خدماتها لمنسوبي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وذلك بمقر الوزارة بالرياض.

وأكد المدير العام للإعلام والاتصال المؤسسي بالوزارة عبدالرحمن بن محمد العطاالله، أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بتوجيهات معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، تتطلع لخدمة منسوبيها، وتفعيل جانب الشراكة مع مختلف القطاعات الحكومية، ومن هنا جاء التعاون مع إدارة الأحوال المدنية لإطلاق العربة في حرم الوزارة، حيث تسهم وبشكل كبير لخدمة منسوبي ديوان الوزارة بكل سهولة ويسر وتوفير الجهد في مراجعة مقر الأحوال والانتظار والحجز لأيام.

وأوضح أن العربة المتنقلة قدمت خدمات متنوعة لمنسوبي الوزارة في مقر عملهم مثل تجديد الهوية الوطنية، وإصدار وتجديد سجل الأسرة، بالإضافة إلى تعديل المهن، واستخراج بدل تالف، وطباعة البيانات "برنت"، مبيناً أن هذه المبادرة النوعية تحقق المحافظة على أوقات العمل، والتيسير على موظفي الوزارة في الحصول على الخدمات المقدمة دون الخروج للأحوال المدينة.

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10:54ت م

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