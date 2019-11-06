السعودية اليوم / طاجيكستان : مقتل 17 في هجوم على موقع حدودي



دوشنبه 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واس

قالت السلطات في طاجيكستان اليوم إن 17 شخصا قتلوا في تبادل لإطلاق النار إثر هجوم مسلحين ملثمين في الليلة الماضية على موقع على الحدود مع أوزباكستان.

وأوضحت لجنة الأمن القومي في طاجيكستان في بيان أن المهاجمين الذين كان عددهم نحو 20 قتلوا أحد الحراس وشرطيا قبل مقتل 15 منهم في تبادل لإطلاق النار بينما اعتقلت السلطات الخمسة الباقين.

ولم تفصح اللجنة عن مزيد من المعلومات عن المهاجمين ، مشيرة إلى أن تحقيقا يجرى في الواقعة التي حدثت على بعد 50 كيلومترا تقريبا إلى الجنوب الغربي من العاصمة دوشنبه.

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