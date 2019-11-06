

نجران 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واس

أطلقت جامعة نجران أمس، "ملتقى العمل التطوعي 2019"، وذلك بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور فلاح بن فرج السبيعي ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة، وذلك بمقر الجامعة الرئيسي.

ويستمر الملتقى لمدة شهر كامل يُقدم من خلاله عدد من البرامج التطويرية المتنوعة، وتنفذ الفرق التطوعية العديد من المبادرات داخل الجامعة وخارجها.

وتخلل حفل إطلاق فعاليات الملتقى بث عرض مرئي اشتمل على الدورات التدريبية التي سيقدمها الملتقى، والفئات المستهدفة التي تشمل طلاب وطالبات الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس، ومجتمع المنطقة، إضافة إلى الفعاليات المصاحبة التي يتضمنها الملتقى.

وأكد مدير الجامعة أن الملتقى يشكل خطوة سباقة للجامعة تضاف لما قدمته الجامعة خلال الأعوام الماضية من مبادرات هادفة إلى التطوير والتوعية بما يخدم المجتمع.

وقال الدكتور السبيعي : إن الجامعة كونها مؤسسة تعليمية حرصت خلال هذا الملتقى على ترسيخ مبدأ التطوع لدى الطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعة وأفراد المجتمع، وإكساب الطلاب المهارات والمبادئ الإنسانية التي تندرج تحت مفهوم التطوع.

بدوره، أوضح المشرف العام على الملتقى وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور جبران بن مرعي القحطاني أن أهداف الملتقى تشمل تأهيل المتطوعين، وتطوير مهاراتهم الشخصية، وتنفيذ عدد من المبادرات التطوعية داخل الجامعة وخارجها، وإبراز جهود الجامعة في المجالات التطوعية.

وأشار الدكتور القحطاني إلى أن الملتقى يشتمل على أكثر من 28 عنوانا تدريبيا، تُنفذ في 14 مقراً داخل وخارج الجامعة، تضمن العديد من الدورات التدريبية للطلاب والطالبات لتأهيلهم للقيام بالأعمال التطوعية بشكل احترافي، وإعداد قيادات مستقبلية واعدة من الشباب والفتيات في العمل التطوعي، وبرامج تدريبية لأعضاء وعضوات هيئة التدريس تُسهم في تأهيلهم لتوجيه ودعم العمل التطوعي، وورش تدريبية موجهة للمجتمع المحلي لتنمية قدرات أفراده في هذا المجال، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة بالمنطقة، إضافة إلى قافلة صحية تطوعية ستتنقل بين عدد من محافظات المنطقة لتقديم الخدمات الطبية لكافة أفراد المجتمع.

// انتهى //

10:32ت م

0030





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة نجران تطلق "ملتقى العمل التطوعي 2019" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.