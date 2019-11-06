

البكيرية 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واس

دشن مدير التعليم بمحافظة البكيرية الدكتور خالد بن راجح الراجح اليوم ، حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، التي تنظمها الصحة العامة بمستشفى البكيرية العام وبالتعاون مع قسم الشؤون الصحية المدرسية بالإدارة.

وأكد الراجح أن الحملة تستهدف منسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات إدارة التعليم ، حيث تأتي هذه الحملة ضمن مساندة الإدارة لجهود وزارة الصحة الرامية لزيادة التغطية بهذا اللقاح في المجتمع ، مقدماً الشكر لوزارة الصحة ممثلة بقسم الصحة العامة في مستشفى البكيرية العام للتعاون البناء في هذا الشأن.

وبين رئيس قسم الشؤون الصحية المدرسية الدكتور عبدالكريم الخليفي أن لقاح الإنفلونزا هو آمن وفعال، وساهم في حدوث انخفاض كبير في الإصابات وتقليل حدة المرض ، ويعطي عند أخذ الجرعة حماية لمدة عام - بإذن الله - ، كما تصاحب حملة التطعيم برامج توعوية عامة لتثقيف المجتمع التعليمي، بهدف اطلاعهم على أحدث المعلومات حول تطعيم الإنفلونزا وفعاليته في تقليل مخاطر المضاعفات الخطيرة بسبب الإصابة بالفيروس.

// انتهى //

10:24ت م

0022





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / انطلاق حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية بتعليم البكيرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.