السعودية اليوم / سمو أمير الجوف يوجه باستكمال إنارة طريق الأمير عبدالإله



سكاكا 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، باستكمال إنارة طريق الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز - جنوباً -, خدمة لمرتادي الطريق وما يمثله من أهمية كحزام دائري شرق مدينة سكاكا.

وقال أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان : إن أمانة المنطقة شرعت بأعمال استكمال إنارة الطريق ، وسيتم تركيب أبراج بارتفاع 20 مترًا، مركب على كل برج أربع وحدات إنارة LED .

وأعرب المهندس الشرعان عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف وسمو نائبه على دعمهما مشروعات الأمانة وتذليل العقبات أمام تنفيذها، ولمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي لمتابعته الدائمة .

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10:09ت م

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