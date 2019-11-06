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المدني: احذروا أمطار جازان
متابعات الخليج 365 - واس
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظات الداير بني مالك والدرب والعارضة وفيفا وهروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة السابعة مساءً.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
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