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2019-11-06 أمطار رعدية وسيول متوقعة على الباحة متابعات الخليج 365 - واس نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة, والمخواة , والمندق, وبلجرشي, وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.

من جهتها جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.







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