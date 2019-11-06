الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، تشمل محافظة الخرمة والمويه وتربة ورنية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تبدأ من الساعة الـ 12 ظهرا وحتى الـ 7 مساء.