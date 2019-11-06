السعودية اليوم / تسعة لقاءات دورية للنحالين والمهتمين بتربية النحل وصناعة العسل بمنطقة الباحة



الباحة 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واس

تنظم جمعية النحالين التعاونية بمنطقة الباحة، تسعة لقاءات دورية تستهدف النحالين المهتمين بتربية النحل وصناعة العسل من الشباب وغيرهم, وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الجمعية للعناية بتربية النحل وصناعة العسل في المنطقة ومحافظاتها.

ونوه رئيس مجلس إدارة جمعية النحالين التعاونية بالباحة الدكتور أحمد الخازم أن اللقاءات التي تنطلق الأحد القادم تهدف إلى التعريف بالجمعية وأهدافها وأنشطتها ورسالتها المجتمعية, إلى جانب مّد جسور التعاون وتوطيد العلاقة مع النحالين بالمنطقة ومحافظاتها مع إيجاد الحلول المناسبة لمشاكل النحالين وتبادل الخبرات والآراء ونشر ثقافة الممارسات السليمة والصحية لصناعة العسل.

وأكد أن هذه اللقاءات تأتي ضمن مبادرة أرامكو

// انتهى //

09:08ت م

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الباحة 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واستنظم جمعية النحالين التعاونية بمنطقة الباحة، تسعة لقاءات دورية تستهدف النحالين المهتمين بتربية النحل وصناعة العسل من الشباب وغيرهم, وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الجمعية للعناية بتربية النحل وصناعة العسل في المنطقة ومحافظاتها.ونوه رئيس مجلس إدارة جمعية النحالين التعاونية بالباحة الدكتور أحمد الخازم أن اللقاءات التي تنطلق الأحد القادم تهدف إلى التعريف بالجمعية وأهدافها وأنشطتها ورسالتها المجتمعية, إلى جانب مّد جسور التعاون وتوطيد العلاقة مع النحالين بالمنطقة ومحافظاتها مع إيجاد الحلول المناسبة لمشاكل النحالين وتبادل الخبرات والآراء ونشر ثقافة الممارسات السليمة والصحية لصناعة العسل.وأكد أن هذه اللقاءات تأتي ضمن مبادرة أرامكو السعودية في عامها الرابع, وبالشراكة المجتمعية مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة والمكاتب التابعة لها في المحافظات, وكذلك صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة, حيث سيناقش في هذه اللقاءات العديد من الموضوعات التي من شأنها خدمة النحالين بالمنطقة كفتح أفرع للجمعية ومعارض للمبيعات متى ما توفرت الإمكانات والشروط اللازمة والمنظمة لذلك, إلى جانب وضع الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجه النحالين.// انتهى //09:08ت م0013

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