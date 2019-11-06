السعودية اليوم / سمو أمير الباحة يعزي رئيس جمعية النحالين بالمنطقة في وفاة شقيقه



الباحة 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة تعازيه ومواساته لرئيس مجلس إدارة جمعية النحالين التعاونية بالباحة الدكتور أحمد الخازم في وفاة شقيقه.

وسأل سمو أمير منطقة الباحة الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

من جانبه عبر الدكتور الخازم باسمه ونيابة عن الجميع عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير الباحة على تعازيه ومواساته، مؤكداً أن ذلك كان له بالغ الأثر في التخفيف من مصابهم، سائلاً الله العلي القدير أن يجزل لسموه الأجر والمثوبة وأن يمتعه بالصحة والعافية.

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08:31ت م

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