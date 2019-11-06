4 محاور ضمن المعرض والمؤتمر السعودي الدولي للاتصالات

2019-11-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر السعودي الدولي للاتصالات وعميد كلية الهندسة بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الدكتور رائد بن عبدالله اليوسف، إن المؤتمر السعودي الدولي للاتصالات والمزمع إقامته على هامش المعرض السعودي الدولي للاتصالات وتكنولوجيا الجوالات – سعودي موبايل شو في الفترة من 19 حتى 21 نوفمبر 2019 م بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، يناقش أهم محاور المستقبل في صناعة التقنية.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر أربعة محاور رئيسية هي “تقنيات الجيل الخامس 5G والثورة الصناعية الرابعة والمدن الذكية و التحول الرقمي”، حيث تمثل هذه المحاور المستقبل في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

Advertisements

وعن المؤتمر، صرح اليوسف بأن التحول الرقمي الضخم الذي تشهده المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان هو المحرك الأساسي لمثل هذا المؤتمر؛ لاستعراض آخر ما توصلت إليه العلوم في مجالات التقنية المختلفة كما أن المؤتمر بدوره يعد أحد مخرجات رؤية 2030 والتي تقضي بالتحول الالكتروني التام لكل أجهزة وإدارات الدولة لمواكبة التطور العالمي.

وأضاف اليوسف أن أحد أهم المحاور التي سيناقشها المؤتمر هي شبكات الجيل الخامس 5G والتي تمثل نقلة نوعية في عالم الاتصالات بسرعتها العالية وهو ما قد يغير شكل الانترنت وتطبيقاته لدى المستخدمين بالكامل.

وفي ختام تصريحاته، نوّه اليوسف بأن المعرض والمؤتمر المصاحب له يعد فرصة رائعة لكافة الشرائح إذ يوفر نافذة استثمارية في مجال تقنية المعلومات في سوق يعد الأقوى تقنيًا في المنطقة بالإضافة إلى فرصة المستهلك العادي ومستخدم التقنية إلى الاطلاع على أحدث ما توصلت إليه التقنية.







