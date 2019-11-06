- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم 4 محاور ضمن المعرض والمؤتمر السعودي الدولي للاتصالات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
4 محاور ضمن المعرض والمؤتمر السعودي الدولي للاتصالات
أحد الإسهامات نحو تحقيق رؤية 2030 في صناعة التقنية
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر السعودي الدولي للاتصالات وعميد كلية الهندسة بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الدكتور رائد بن عبدالله اليوسف، إن المؤتمر السعودي الدولي للاتصالات والمزمع إقامته على هامش المعرض السعودي الدولي للاتصالات وتكنولوجيا الجوالات – سعودي موبايل شو في الفترة من 19 حتى 21 نوفمبر 2019 م بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، يناقش أهم محاور المستقبل في صناعة التقنية.
ومن المقرر أن يناقش المؤتمر أربعة محاور رئيسية هي “تقنيات الجيل الخامس 5G والثورة الصناعية الرابعة والمدن الذكية و التحول الرقمي”، حيث تمثل هذه المحاور المستقبل في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
وعن المؤتمر، صرح اليوسف بأن التحول الرقمي الضخم الذي تشهده المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان هو المحرك الأساسي لمثل هذا المؤتمر؛ لاستعراض آخر ما توصلت إليه العلوم في مجالات التقنية المختلفة كما أن المؤتمر بدوره يعد أحد مخرجات رؤية 2030 والتي تقضي بالتحول الالكتروني التام لكل أجهزة وإدارات الدولة لمواكبة التطور العالمي.
وأضاف اليوسف أن أحد أهم المحاور التي سيناقشها المؤتمر هي شبكات الجيل الخامس 5G والتي تمثل نقلة نوعية في عالم الاتصالات بسرعتها العالية وهو ما قد يغير شكل الانترنت وتطبيقاته لدى المستخدمين بالكامل.
وفي ختام تصريحاته، نوّه اليوسف بأن المعرض والمؤتمر المصاحب له يعد فرصة رائعة لكافة الشرائح إذ يوفر نافذة استثمارية في مجال تقنية المعلومات في سوق يعد الأقوى تقنيًا في المنطقة بالإضافة إلى فرصة المستهلك العادي ومستخدم التقنية إلى الاطلاع على أحدث ما توصلت إليه التقنية.
كانت هذه تفاصيل خبر 4 محاور ضمن المعرض والمؤتمر السعودي الدولي للاتصالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.