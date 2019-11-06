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2019-11-06 رياح وأتربة على المدينة المنورة حتى الثامنة مساء متابعات الخليج 365 - واس أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنورة لهذا اليوم, اشتمل على رياح نشطة وأتربة مثارة علي المدينة المنورة, ومحافظات الحناكية والعلا والمهد وخيبر تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الثامنة مساءً.







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