السعودية | شاهد فرحة سياح أميركيين في الجوف.. غناء وحياكة

شكرا لقرائتكم شاهد فرحة سياح أميركيين في الجوف.. غناء وحياكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تجول 15 سائحاً أميركياً في عدد من المواقع التراثية في الجوف شمال السعودية، حيث عبروا عن سعادتهم بالأماكن التي زاروها.

كما شارك عدد منهم بحياكة أكبر بيت شعر، إضافة إلى التعامل مع الصوف والوبر بطريقة يدوية تقليدية.

من جهته، قال المرشد السياحي بمنطقة الجوف، سلمان الدواس، لـ"العربية.نت": "قام نحو 15 سائحاً أميركياً، رجالاً ونساءً، بزيارة لمنطقة الجوف الاثنين بعد زيارتهم عدة مناطق في السعودية".

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وتابع الدواس: "قام السياح بزيارة بعض المواقع التاريخية والأثرية في الجوف، منها أعمدة الرجاجيل الذي يعد أقدم المواقع الأثرية في المنطقة، وقلعة زعبل وكذلك بئر سيسرا وقلعة مارد، وأبدوا دهشتهم من المعلومات التي حصلوا عليها عن تاريخ المكان".

إلى ذلك، لفت إلى أن السياح تناولوا وجبة الإفطار الشعبية في مقهى تعاليل التابع لقلعة زعبل، وكانت الأجواء لطيفة ومريحة، على حد وصفه، لدرجة قيام سائح بإحضار آلة الغيتار وعزف أغنيتين.

وأشار إلى مشاركة السياح خلال زيارتهم لمصنع الحرفيات في حياكة بيت الشعر "السدو" لأكثر من ساعة، مبيناً أنهم كانوا متحمسين وأبدوا إعجابهم باللحظات التي عاشوها فشاركوا متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعي التجربة التي عاشوها.

كما شدد أن المرشد السياحي له الدور المميز والبارز في تشكيل الانطباع العام لدى السائح عن الرحلة والبلد الذي يزوره، مضيفاً أن الجوف تعد من المناطق المميزة، نظراً لما تزخر به من معالم تاريخية ومواقع تراثية ووجهات سياحية متنوعة.