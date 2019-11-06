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سخر المدير التنفيذي لـ "تويتر" جاك دورسي؛ أمس الثلاثاء، من موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وشعاره الجديد، من خلال تغريدة ساخرة.
وكانت "فيسبوك" قد أعلنت شعاراً جديداً لتمييز الشركة عن تطبيقاتها للتواصل الاجتماعي، مثل "إنستغرام" و"واتساب".
كتب دورسي؛ على "تويتر" ساخراً من شعار "فيسبوك" الجديد: "من تويتر إلى تويتر"، في إشارة إلى عدم جدوى الشعار.
وتأتي التغريدة الأخيرة كحلقة جديدة في مسلسل هجوم وانتقاد دورسي؛ شبه الدائم، لـ "فيسبوك" وسياسات مديرها التنفيذي، مارك زوكربرغ.
ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، كان دورسي؛ قد أعلن الأسبوع الماضي، حظر بثّ الإعلانات السياسية على "تويتر"، على خلاف موقف "فيسبوك" من النوعية نفسها من الإعلانات.
وأكّد دورسي؛ أن موقف "تويتر" لا يتعارض مع حرية التعبير، وهي الحجة الذي ترتكز عليها "فيسبوك" في دعمها نشر الإعلانات السياسية.
في وقت سابق، أعرب دورسي؛ رفضه الصريح الانضمام إلى مشروع عملة "فيسبوك" الرقمية المسماة "ليبرا".تويتر فيسبوك
06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441 08:43 AM
كحلقة جديدة في مسلسل هجوم وانتقاد "دورسي" شبه الدائمبتغريدة ساخرة .. مدير "تويتر" يسخر من شعار "فيسبوك"
سخر المدير التنفيذي لـ "تويتر" جاك دورسي؛ أمس الثلاثاء، من موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وشعاره الجديد، من خلال تغريدة ساخرة.
وكانت "فيسبوك" قد أعلنت شعاراً جديداً لتمييز الشركة عن تطبيقاتها للتواصل الاجتماعي، مثل "إنستغرام" و"واتساب".
كتب دورسي؛ على "تويتر" ساخراً من شعار "فيسبوك" الجديد: "من تويتر إلى تويتر"، في إشارة إلى عدم جدوى الشعار.
وتأتي التغريدة الأخيرة كحلقة جديدة في مسلسل هجوم وانتقاد دورسي؛ شبه الدائم، لـ "فيسبوك" وسياسات مديرها التنفيذي، مارك زوكربرغ.
ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، كان دورسي؛ قد أعلن الأسبوع الماضي، حظر بثّ الإعلانات السياسية على "تويتر"، على خلاف موقف "فيسبوك" من النوعية نفسها من الإعلانات.
وأكّد دورسي؛ أن موقف "تويتر" لا يتعارض مع حرية التعبير، وهي الحجة الذي ترتكز عليها "فيسبوك" في دعمها نشر الإعلانات السياسية.
في وقت سابق، أعرب دورسي؛ رفضه الصريح الانضمام إلى مشروع عملة "فيسبوك" الرقمية المسماة "ليبرا".
، بتغريدة ساخرة .. مدير "تويتر" يسخر من شعار "فيسبوك" ،
المصدر : الخليج 365
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