، المسند: هذه توقعاتي لـ"الماطرة الثالثة" ومها تتحول لعاصفة مدارية ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: يستمر اليوم الاستقرار الجوي بالمملكة في كافة عناصره بشكل عام

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن إعصار مها يضعف ويتحول إلى عاصفة مدارية، بسرعة دورانية تُقَدر بنحو 111كم/سا، ويتجه حاليًا شرقًا مُيَمّمًا البر الهندي.

وأضاف المسند أن الحالة المطرية الثالثة والمتوقع أن تبدأ نهاية الأسبوع، وتستمر لبضعة أيام، ما زالت نتائج النماذج المناخية عنها حاليًا غير دقيقة، ومتقلبة زمنيًّا، ومتباينة مكانيًّا، ومختلفة كميًّا بصورة تجعلنا لا نثق فيها حاليًا، وننتظر التحديثات الأخيرة حتى تستقر.

وتابع: بوجه عام، اليوم الاستقرار الجوي في كافة عناصره؛ عدا أجزاء من منطقة #الحدود_الشمالية فلربما تتشكل السحب المتفرقة، والتي قد يهطل منها بعض الأمطار الخفيفة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة)، وتكون السماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية على الحدود الشمالية والجوف والأجزاء الشمالية من منطقتيْ الشرقية والقصيم؛ في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على وسط وشمال المملكة، ويتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.إعصار مها عبدالله المسند حالة الطقس