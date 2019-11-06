طرق الاستعلام عن وافد برقم الإقامة بواسطة موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية

الاستعلام عن وافد برقم الإقامة يبحث الكثير من العاملين داخل المملكة العربية السعودية عن الاستعلام عن وافد برقم الإقامة، وذلك من خلال الموقع الخاص بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والذي سبق وقد أنشأته الحكومة بالمملكة، والذي يعمل على تسهيل معرفة كافة التفاصيل الذي يبحث عنها الوافدين، دون أدنى عناء أو تعب أو حتى الذهاب إلى أي مكان، وهي تساعد أيضا الكفيل والوافد في الحصول على كافة البيانات المطلوبة.

الاستعلام عن وافد برقم الإقامة

الاستعلام عن وافد برقم الإقامة يتم عن طريق الموقع الرسمي الخاص بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهو التابع للحكومة السعودية، وهي خدمة إلكترونية تعمل على تسهيل الكثير والعديد من الإجراءات بالنسبة للوافدين أو الكفيل، ويتم استخدامها أيضا للاستعلام عن نقل كفالة الوافد أو تفاصيل عن الوافد، وتعتبر خدمة أبشر هي الخدمة الأفضل على الإطلاق في هذا المجال والتي تسهل الكثير على الوافد والمقيم.

ويتم أيضاً استخدامها في حالة هروب الوافد، ويتم الحصول على كافة المعلومات والتفاصيل المراد معرفتها باستخدام رقم الجوال أو رقم الإقامة الخاصة بالوافد، وذلك عبر منصة أبشر وقد تم انشاؤها من أجل تسهيل كافة العمليات على المقيم أو الكفيل، ومن المؤكد أن الغرامات سوف يتم تطبيقها على المتأخرين في تجديد اقامتهم من الوافدين الذين يعملون في المملكة.

خطوات الاستعلام

تتعد الخطوات اللازمة للاستعلام عن وافد برقم الإقامة أو رقم الجواز وتتمثل تلك الخطوات في الآتي:-