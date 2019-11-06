رفض مقابلة ابنته.. معلومات عن اللحظات الأخيرة لصدام حسين قبل إعدامه

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كشف مستشار الأمن القومي العراقي السابق موفق الربيعي،أسرار عن حياة الرئيس العراقي صدام حسين قبل إعدامه.

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وقال الربيعي، في لقاء ضمن برنامج “ وفي رواية أخرى ”، على شاشة “ التلفزيون العربي ” صدام طلب مني إعطاء المصحف الخاص به الذي كان يحمله ليلة إعدامه لابنته، لكنني رفضت، فطلب مني صدام أن يعطيه إلى محاميته، فأخذه مني وسلمه إلى المدعي العام ”.

وأضاف الربيعي، قائلًا إن رغد صدام حسين طلبت التحدث مع والدها قبيل إعدامه..، لكنه رفض ذلك.

وتابع : أن ابنة الرئيس العراقي الراحل هددته بقولها: “ إنت وعشيرتك مطلوبون لنا إلى يوم القيامة ”.

