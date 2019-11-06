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. تمكنت دوريات الأمن بشرق العاصمة الرياض من القبض على عدد من المشتبه بهم، وذلك خلال جولات الدوريات الأمنية. Advertisements وبث الحساب الرسمي لوزارة الداخلية على “سناب شات” فيديو يظهر جهود رجال الأمن في القبض على المشتبه بهم وبحوزتهم مواد مخدرة. وضبط الأمن المشتبه بهم داخل الأحياء، حيثُ عُثر بحوزتهم على مادة الحشيش وحبوب الزينكس وعقار الليريكا المحظورة.





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كانت هذه تفاصيل خبر “سناب الداخلية” يوثق القبض على مشتبه بهم بحوزتهم مخدرات ومواد محظورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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