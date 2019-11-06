شاهد.. بيع طائر بـ 610 آلاف ريال في مزاد بعرعر

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. أظهر مقطع فيديو عملية بيع طائر طرح في مزاد علني شرق مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، بمبلغ 610 آلاف ريال. وبيّن الفيديو شخصاً يحمل الطائر بيده ويعلن عن المبلغ الذي وصل إليه سعر المزاد، ثم بدأ في العد التنازلي قبل أن يلقي غترته نحو أحد الأشخاص معلناً إتمام عملية البيع.





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