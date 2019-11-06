صور.. بدء انتشار علب السجائر الموحدة ووصولها لمنافذ البيع.. ومصادر: المهلة الممنوحة للشركات انتهت

︎ :



.

وصلت العلب الجديدة الموحدة للسجائر إلى منافذ البيع خلال الأيام الماضية، حيث بدأ عدد من المحلات في بيعها، فيما أوضح مصدر في هيئة الغذاء والدواء أن المهلة المعطاة لشركات السجائر انتهت خلال الفترة الماضية.

وتحمل علب السجائر الجديدة تحذيرات مطبوعة بصورة واضحة على العبوة، ودعوة للتواصل مع وزارة الصحة في حال الرغبة في الإقلاع عن التدخين، وفقا للمعايير التي أعلنتها هيئة الغذاء والدواء قبل عدة أشهر.

كما طُبعت على عبوات السجائر صور مثيرة للاشمئزاز تشرح ما يمكن أن يوصل إليه التدخين من مخاطر صحية وما يحدثه من تشوهات على أعضاء الجسم الداخلية.

وتتميز علب السجائر الجديدة كذلك بعدم حملها لأي علامات تجارية، حيث جرى الاكتفاء بوضع اسم الشركة المنتجة مجرداً من الشكل الرسمي للعلامة التجارية.

Advertisements

وفي السياق ذاته، قال مصدر في هيئة الغذاء والدواء لـ “أخبار24” إن المهلة التي أعطيت لشركات السجائر خلال الفترة الماضية لتصريف مخزونها قد انتهت..، وإنه يمنع الآن إدخال أي شحنات بعلب دخان قديمة غير خاضعة للمقاييس.



