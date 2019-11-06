فيديو.. العناية الإلهية تنقذ رجلاً من التعرض للدهس تحت سيارتين متصادمتين

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أنقذت العناية الإلهية رجلاً من التعرض للدهس تحت سيارتين اصطدمتا على بعد سنتيمترات بالقرب منه في شارع بمركز البشائر في محافظة سبت العلايا بمنطقة عسير.

وكان الرجل متوجهاً نحو سيارته (شيفروليه تاهو) في الوقت الذي كانت فيه سيارة (تويوتا هايلكس) تسير على الطريق وتنحرف بصورة مفاجئة أمام شاحنة متوسطة.

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وخلال ثوانٍ، اصطدمت الشاحنة بالهايلوكس واندفعتا باتجاه سيارة الرجل المتوقفة على جانب الطريق في اللحظة التي كان يهمّ فيها بركوب سيارته.

وكاد الرجل – لولا لطف الله تعالى – أن يُدهس تحت السيارتين المتصادمتين؛ إذ مرتا بالقرب منه؛ لكن ألهمه الله أن يبتعد بسرعة عنهما.

ويظهر من المعلومات على الفيديو المأخوذ من تسجيلات كاميرات المراقبة أن الحـادثة وقعت الساعة السادسة صباحاً.



