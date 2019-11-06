شاهد.. صورة نادرة لـ”ولي العهد” وابن عمه في مهرجان الجنادرية قبل 13 عاما

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أظهرت صورة نادرة، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد مع ابن عمه الأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز، في مهرجان الجنادرية قبل 13 عامًا.
ونشر حساب «تاريخ آل سعود» الصورة معلقًا: « صورة نادرة تجمع ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بابن عمه الأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز، وتم التقاطها في مهرجان الجنادرية عام 1427هـ/2006م».
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