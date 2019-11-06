السعودية | الجبير: "اتفاق الرياض" رسالة للعالم بأن الحل ممكن في اليمن

شكرا لقرائتكم الجبير: "اتفاق الرياض" رسالة للعالم بأن الحل ممكن في اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية، عادل الجبير، إن اتفاق الرياض‬ رسالة للعالم بأن الحل السياسي ممكن بين الأطراف اليمنية.

وأضاف الجبير أن المملكة من موقعها الإقليمي والدولي تصنع سلاماً واستقراراً في اليمن، من أجل مستقبل أفضل لأبنائه.

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وقال الجبير " فجر جديد سيشرق في اليمن وسنبقى مع هذا البلد العزيز كما كنا دوماً".

وشهدت العاصمة السعودية الرياض، الثلاثاء، مراسم التوقيع رسمياً على "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس بحضور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

ويشتمل الاتفاق على بنود رئيسية، إضافة إلى ملحق للترتيبات السياسية والاقتصادية، وملحق للترتيبات العسكرية وآخر للترتيبات الأمنية بين الطرفين لتنتهي خلافات ونزاعات بين الجانبين.