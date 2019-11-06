

نجامينا 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واس

صادت القوات العسكرية والأمنية التشادية أكثر من ألفي قطعة سلاح غير مرخص بها من أصحابها في مقاطعة ودّايي جنوب شرق تشاد.

وتأتي العملية التي تمت في تجمّع سلّم فيه المواطنون أسلحتهم بحضور محافظ المقاطعة ضمن حالة الطوارئ المعلنة في ثلاث مقاطعات تشادية بينها المنطقة المذكورة.

// انتهى //

05:25ت م

0327





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مصادرة كمية من الأسلحة في مناطق ودّايي التشادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.