، بريطانيا: وثيقة "اتفاق الرياض" خطوة مهمة للوصول لحل سياسي شامل باليمن ،

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رحبت المملكة المتحدة، بالتوقيع على وثيقة "اتفاق الرياض" بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، استجابة للدعوة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، منوهة بجهود المملكة العربية السعودية الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.
وتفصيلاً، قالت الخارجية البريطانية في بيان لها اليوم: "ترحب الحكومة البريطانية بتوقيع وثيقة اتفاق الرياض بين الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وتؤيد هذه الوثيقة باعتبارها خطوة مهمة للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن".المملكة المتحدة الحكومة الشرعية اليمنية المجلس الانتقالي الجنوبي اتفاق الرياض
بريطانيا: وثيقة "اتفاق الرياض" خطوة مهمة للوصول لحل سياسي شامل باليمنوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-11-06
رحبت المملكة المتحدة، بالتوقيع على وثيقة "اتفاق الرياض" بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، استجابة للدعوة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، منوهة بجهود المملكة العربية السعودية الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.
وتفصيلاً، قالت الخارجية البريطانية في بيان لها اليوم: "ترحب الحكومة البريطانية بتوقيع وثيقة اتفاق الرياض بين الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وتؤيد هذه الوثيقة باعتبارها خطوة مهمة للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن".
06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441
01:47 AM
نوهت بجهود السعودية الرامية لإعادة الاستقرار بالأراضي اليمنية والمنطقة
رحبت المملكة المتحدة، بالتوقيع على وثيقة "اتفاق الرياض" بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، استجابة للدعوة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، منوهة بجهود المملكة العربية السعودية الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.
وتفصيلاً، قالت الخارجية البريطانية في بيان لها اليوم: "ترحب الحكومة البريطانية بتوقيع وثيقة اتفاق الرياض بين الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وتؤيد هذه الوثيقة باعتبارها خطوة مهمة للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن".
، بريطانيا: وثيقة "اتفاق الرياض" خطوة مهمة للوصول لحل سياسي شامل باليمن ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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