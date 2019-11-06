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نوه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بما تحقق من توقيع اتفاقية بين الأشقاء في اليمن، مشيرًا إلى أن المملكة بقيادة مولاي الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي العهد الأمين سباقة لرأب الصدع وجمع الكلمة والإصلاح بين الأشقاء فيما يحقق الوحدة والترابط والأمن.
جاء ذلك في تغريدة للوزير "آل الشيخ" عبر حسابه الرسمي بتويتر، أوضح فيها أن ما تحقق بفضل الله اليوم في #اتفاق_الرياض بين الأشقاء في اليمن هو نتاج عمل دؤوب مخلص تكلل بالنجاح.وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبداللطيف آل الشيخ اتفاق الرياض الحكومة اليمنية المجلس الانتقالي
"آل الشيخ": ما تحقق في اتفاق الرياض نتاج عمل دؤوب مخلص تكلل بالنجاحعبدالله العنزي الخليج 365 2019-11-06
نوه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بما تحقق من توقيع اتفاقية بين الأشقاء في اليمن، مشيرًا إلى أن المملكة بقيادة مولاي الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي العهد الأمين سباقة لرأب الصدع وجمع الكلمة والإصلاح بين الأشقاء فيما يحقق الوحدة والترابط والأمن.
جاء ذلك في تغريدة للوزير "آل الشيخ" عبر حسابه الرسمي بتويتر، أوضح فيها أن ما تحقق بفضل الله اليوم في #اتفاق_الرياض بين الأشقاء في اليمن هو نتاج عمل دؤوب مخلص تكلل بالنجاح.
06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441
01:42 AM
نوه بجهود القيادة وحكمتها لرأب الصدع وجمع الكلمة بين الأشقاء في اليمن
نوه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بما تحقق من توقيع اتفاقية بين الأشقاء في اليمن، مشيرًا إلى أن المملكة بقيادة مولاي الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي العهد الأمين سباقة لرأب الصدع وجمع الكلمة والإصلاح بين الأشقاء فيما يحقق الوحدة والترابط والأمن.
جاء ذلك في تغريدة للوزير "آل الشيخ" عبر حسابه الرسمي بتويتر، أوضح فيها أن ما تحقق بفضل الله اليوم في #اتفاق_الرياض بين الأشقاء في اليمن هو نتاج عمل دؤوب مخلص تكلل بالنجاح.
، "آل الشيخ": ما تحقق في اتفاق الرياض نتاج عمل دؤوب مخلص تكلل بالنجاح ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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