محمد بن مسعود - الدمام - "الجبير" يلتقي السيناتور الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا ديان فينستين وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-11-06 التقى عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية السيناتور الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا ديان فينستين. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى جملة من الموضوعات الإقليمية والدولية التي تهم الجانبين. 06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441 01:39 AM Advertisements استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدَيْن وعددًا من القضايا الإقليمية والدولية استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدَيْن وعددًا من القضايا الإقليمية والدولية التقى عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية السيناتور الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا ديان فينستين. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى جملة من الموضوعات الإقليمية والدولية التي تهم الجانبين. ، "الجبير" يلتقي السيناتور الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا ديان فينستين ،

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