، مصادر "الخليج 365" تكشف حقيقة إطلاق النار على نقطة للأفواج الأمنية بجازان ،

محمد بن مسعود - الدمام - القوات نفذت حملة أمنية ألقت القبض على عددٍ من مجهولي الهوية

نفت مصادر لـ"الخليج 365"، ما يُشاع عن إطلاق النيران على نقطة أمنية في منطقة جبلية بين محافظتي الداير وفيفاء شرق جازان كاشفة حقيقة ما حدث.

وبيّنت المصادر أن الأصوات التي سمعت بمقطع فيديو متداول كانت خلال تبادل إطلاق النيران بين أفارقة وتدخلت قوات الأفواج وقامت بواجبها تجاه مصدر النيران وتبين أنهم أفارقة مجهولو الهوية.