موعد كأس العالم لتحدي ببجي موبايل والجائزة قيمتها مليون ريال ضمن فعاليات موسم الرياض

يبحث عشاق ومحبي لعبة ببجي عن موعد كأس العالم لـتحدي ببجي موبايل المقرر إقامتة ضمن فعاليات موسم الرياض الموسم الأضمن في المملكة المستمر حتى منتصف شهر ديسمبر، في كأس العالم ببجي سيتم تجميع أفضل الفرق العالمية لمدة ثلاثة أيام كلها تحدي وحماس بين 32 فريق والفريق الرابح سوف يكسب جائزة قدرها مليون ريال ولكن متى تلك الفعالية الكبيرة، يُذكر أن لعبة ببجي من أهم الألعاب التي جازت على شهرة واسعة النطاق منذ إنطلاقها واللعبة مستمرة التحديثات باستمرار حتى أصبحت تحظى بشعبية جارفة في كل العالم تم تحميلها من قبل 400 مليون مستخدم.

موعد كأس العالم لتحدي ببجي موبايل

من المقرر أن تنطلق الفعالية ضمن فعاليات موسم الرياض الجاري في يوم 12 ديسمبر حتى يوم 14 ديسمبر في منطقة واجهة الرياض يوميًا من الساعة 16:00 حتى الساعة 20:30 وتباع التذاكر من خلال موقع موسم الرياض، ينتظر الكثيرين الفعالية بفارغ الصبر ويتوقع أن تحظى نحاجًا كبيرًا ومتابعات عالية جدًا وشراء التذاكر والحضور متاح لجميع الجماهير، يتواجد بمنطقة الفعالية عددًا من الخدمات العامة لراحة الزوار.

اكتسبت لعبة ببجي شهرة عالمية وباتت محط اهتمام ملايين المتابعين بكل العالم لذلك نتتظر الفعالية الأضحم بين 32 فريق منافس مقسمين لـ 16 فريق في كل مجموعة مجموعة للاعبين شمال إفريقيا والشرق الأوسط والمجموعة الثانية للاعبين أمريكا وأوروبا، كل ذلك الحماس سيكون في قاعة الرياض إكسبو.