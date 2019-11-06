موعد كأس العالم لتحدي ببجي موبايل ٢٠١٩ ضمن فعاليات موسم الرياض

يبحث عشاق الإثارة عن موعد كأس العالم لتحدي ببجي موبايل 2019 ضمن فعاليات موسم الرياض لهذا العام، ويبدأ عشاق الألعاب الإلكترونية في تجهيز أنفسهم من كل العالم استعددًا لاختبار واستعراض مهاراتهم في الفعالية الأولى من نوعها في العالم كأس العالم لتحدي ببجي موبايل تحت رعاية الهيئة العامة للترفية في المملكة ضمن فعاليات وعروض موسم الرياض الكثيرة المقامة اليوم في 12 منطقة في المملكة.

تعد لعبة ببجي من أبرز الألعاب الجديدة اليوم وضمها لموسم الرياض معناه أنها أصبحت ذات شعبية عالية لدى جميع الجماهير العربية سوف يتم عمل تحديث جديد من اللعبة بشهر نوفمبر الجاري وهو التحديث الخامس لزيادة معدلات الحماية والأمان من الهاكرز ولعمليات الغش عبر تحميل نُسخ ذات خاصية متطورة بتقنيات عالية، أضافت اللعبة تحسينات مهمة في المؤثرات الصوتية والبصرية وعلى صعيد الأسلحة والخرائط وإحياء الموتى

موعد كأس العالم لتحدي ببجي موبايل 2019

يبدأ كأس العالم لتحدي ببجي موبايل 2019 يوم 12 ديسمبر حتى يوم 14 ديسمبر والدفع عند الدخول وكشفت الهيئة العامة عن مشاركة ستة عشر فريق في تحدي ببجي من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سوف يتنافسون ضد 16 فريق من كل العالم في بطولة كأس العالم لتحدي النجوم وسوف يُعلن المنظمون عن مبلغ الجائزة ومن المتوقع أن يبلغ مليون ريال وهي من فعاليات الرياض المنتظرة للشباب محبي ببجي.

اجتاحت لعبة ببجي العالم بعد صدورها 2018 وحققت نجاح كبير تم تنزيلها من قبل 400 مليون مستخدم كما أن خبر مشاركتها ضمن فعاليات موسم الرياض لاقى تقبل واسع جدًا لدى الكثيرين محبي الألعاب الإلكترونية وإشادة كبيرة جدًا، وتشمل اللعبة 100 لاعب يهبطون بواسطة مظلة على جزيرة غير مؤهولة استعادًا لخوض مواجهة ويفوز بتلك الواجهة فرد واحد أو فريق واحد فقط ويجهز اللاعبين أسلحتهم والمعدات والعتاد استعادًا لخوض تلك المواجهة وهزيمة الفرق الأخرى