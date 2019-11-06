السعودية اليوم / الأمن التونسي يوقف 15 مهاجراً غير شرعي



تونس 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واس

أوقف الأمن التونسي 15 مهاجراً غير شرعي، في المنطقة الحدودية العازلة بمنطقة الشوشة جنوب تونس.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم، أن المهاجرين يحملون جنسيات أفريقية مختلفة، وكانوا يعتزمون العبور نحو الأراضي التونسية من ليبيا، مشيراً إلى أنه تم تسليمهم للسلطات بهدف إتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.

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