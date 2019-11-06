شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة الأمل لليمنيين ووقف للمشروع الإيراني التركي القطري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة) ، محمد حفني (القاهرة) استطاعت «الحكمة استطاعت «الحكمة السعودية » رأب الصدع بين اليمنيين للوصول إلى حل سلمي توافقي، لتفتح نوافذ التفاؤل أمام رياح الحلول لجميع الخلافات اليمنية الأخرى بـ«نيات صادقة». وأعاد «اتفاق الرياض» لليمنيين التفاؤل ببدء عجلة التنمية فور وصول الحكومة اليمنية الأسبوع القادم. واعتبر المبعوث الأممي مارتن غريفيث أمس، الاتفاقية خطوة مهمة في جهودهم الرامية إلى تسوية سلمية للنزاع في اليمن. وعد وكيل وزارة الإعلام صلاح القاعدي لـ«الخليج 365»، هذه الخطوة تضاف إلى رصيد القيادة السعودية والدبلوماسية الناجحة. ووصف أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء الدكتور عادل الشجاع، الاتفاق بالنقطة المضيئة لإنهاء الصراع اليمني. وأشاد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي، بدور خادم الحرمين الشريفين وولي العهد في إنهاء الخلاف اليمني الذي كاد يقسم البلاد، فيما أكد القيادي في المجلس الانتقالي عضو لجنة المفاوضات الدكتور ناصر الخُبجي أن «اتفاق الرياض» هو عاصفة سلام، وقال نائب رئيس المجلس الانتقالي القيادي في المجلس الانتقالي هاني بن بريك: «إن اتفاق الرياض نصر للجميع».



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