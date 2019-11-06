شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن سلمان: «اتفاق الرياض» يتوِّج جهود السعودية لأمن اليمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أكد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، أن «اتفاق الرياض» بين الحكومة اليمنية و«المجلس الانتقالي» يتوِّج جهود المملكة لتحقيق الأمن في اليمن. وقال خالد بن سلمان في تغريدات أمس (الثلاثاء) على «تويتر» «يأتي (اتفاق الرياض) تتويجاً لجهود المملكة التي قادها ولي العهد لتحقيق الأمن والاستقرار وصناعة السلام والتنمية في اليمن». وأضاف أن السعودية «تثمن التجاوب المثمر من الرئيس اليمني ووفد الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذين وضعوا مصلحة الشعب اليمني فوق كل اعتبار، وللدور الإيجابي للأشقاء في الإمارات للتوصل إلى (اتفاق الرياض)». وأعرب نائب وزير الدفاع السعودي عن أمله في أن يكون هذا الاتفاق «منطلقاً لفتح صفحة جديدة يسودها الحوار الصادق بين جميع أبناء اليمن؛ للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة اليمنية».

أكد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، أن «اتفاق الرياض» بين الحكومة اليمنية و«المجلس الانتقالي» يتوِّج جهود المملكة لتحقيق الأمن في اليمن. وقال خالد بن سلمان في تغريدات أمس (الثلاثاء) على «تويتر» «يأتي (اتفاق الرياض) تتويجاً لجهود المملكة التي قادها ولي العهد لتحقيق الأمن والاستقرار وصناعة السلام والتنمية في اليمن». وأضاف أن السعودية «تثمن التجاوب المثمر من الرئيس اليمني ووفد الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذين وضعوا مصلحة الشعب اليمني فوق كل اعتبار، وللدور الإيجابي للأشقاء في الإمارات للتوصل إلى (اتفاق الرياض)». وأعرب نائب وزير الدفاع السعودي عن أمله في أن يكون هذا الاتفاق «منطلقاً لفتح صفحة جديدة يسودها الحوار الصادق بين جميع أبناء اليمن؛ للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة اليمنية».

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