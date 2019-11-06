شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي: «وثيقة الرياض» بداية «جيدة للغاية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (واشنطن) أشاد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب، بالتوقيع على وثيقة اتفاق الرياض أمس (الثلاثاء)، بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي. وقال ترمب في تغريدة على حسابه بـ «تويتر» إن هذا التوقيع خطوة وبداية «جيدة للغاية». وطالب جميع الأطراف في اليمن بمواصلة العمل وبذل الجهود للوصول لاتفاق نهائي.

أشاد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب، بالتوقيع على وثيقة اتفاق الرياض أمس (الثلاثاء)، بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي. وقال ترمب في تغريدة على حسابه بـ «تويتر» إن هذا التوقيع خطوة وبداية «جيدة للغاية». وطالب جميع الأطراف في اليمن بمواصلة العمل وبذل الجهود للوصول لاتفاق نهائي.

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