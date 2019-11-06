شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الاقتصادية» يستعرض تداعيات حرب التجارة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومن ضمنها العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط المتضمن أبرز التطورات الاقتصادية في الاقتصاد العالمي الذي تم تقديمه بالشراكة مع كبير الاقتصاديين في (بنك كريدت سويس).

وتضمن العرض خلال اجتماع المجلس مساء أمس (الثلاثاء)، في قصر اليمامة بالرياض، أبرز التطورات في الإنتاج الصناعي العالمي وأثر الحروب التجارية على الاقتصاد العالمي واقتصاد المملكة السعودية.

وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.