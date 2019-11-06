شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان يواسي مون جاي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية كوريا، مون جاي إن في وفاة والدته. بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية كوريا، مون جاي إن في وفاة والدته. وقال الأمير محمد بن سلمان: «تلقيت نبأ وفاة والدتكم، وأعرب لكم ولأسرة الفقيدة كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء».



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