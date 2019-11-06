شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يعزي الرئيس الكوري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية كوريا مون جاي إن، في وفاة والدته. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية كوريا مون جاي إن، في وفاة والدته. وقال الملك سلمان: «تلقينا نبأ وفاة والدتكم، ونعرب لكم ولأسرة الفقيدة ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه».



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