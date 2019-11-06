شكرا لقرائتكم خبر عن باجبير يطلع على سير عمل مستشفى الملك فهد و«الولادة» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)تفقد المشرف العام على مستشفيي الملك فهد، والعزيزية للأطفال والولادة، الدكتور محمد باجبير، أرجاء مستشفى الملك فهد مستهلا بذلك مباشرته العمل، والاجتماع بقيادات المستشفى واستمع إلى شرح مفصل عن الأقسام وأداء كل قسم والخدمات التي يقدمها للمستفيدين. بعد ذلك توجه لزيارة المرضى واطمأن على وضعهم الصحي والخدمات التي تقدم لهم، كما التقى خلال الزيارة عددا من المراجعين والموظفين واستمع إلى طلباتهم واقتراحاتهم.
واطلع عن قرب حتى ساعة متأخرة من ليل أمس الأول، على ما وصل إليه سير العمل في المستشفيين، ووجه ببذل المزيد من الجهد في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين، مثمناً جهودهم المبذولة لتوفير الرعاية الطبية للمستفيدين وكسب رضاهم، وناقش ضرورة تسريع وتيرة العمل ووضع خطط للارتقاء به.
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