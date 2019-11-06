شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: تعاون بين الأمانة و«الإدارة» لوضع الخطط التدريبية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) شكلت أمانة جدة، فريق عمل مع معهد الإدارة العامة بمنطقة مكة المكرمة، لوضع الخطط التدريبية، وكذلك الاحتياجات الاستشارية من أجل تطوير العمل بينهما وإنجاحه. جاء ذلك، خلال زيارة أمين جدة صالح التركي، أمس (الثلاثاء) معهد الإدارة العامة بمنطقة مكة المكرمة لمناقشة سبل التعاون في مجالات التدريب والاستشارات أثناء الاجتماع. وأكد الأمين على أهمية مواكبة توجهات القيادة والوصول بعمل الأمانة إلى المستوى الذي يحقق تطلعاتها، وضرورة تطوير منظومة العمل وتكثيف برامج تدريب وتطوير أداء منسوبي الأمانة الوظيفي، الذي من شأنه الإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030.

شكلت أمانة جدة، فريق عمل مع معهد الإدارة العامة بمنطقة مكة المكرمة، لوضع الخطط التدريبية، وكذلك الاحتياجات الاستشارية من أجل تطوير العمل بينهما وإنجاحه. جاء ذلك، خلال زيارة أمين جدة صالح التركي، أمس (الثلاثاء) معهد الإدارة العامة بمنطقة مكة المكرمة لمناقشة سبل التعاون في مجالات التدريب والاستشارات أثناء الاجتماع. وأكد الأمين على أهمية مواكبة توجهات القيادة والوصول بعمل الأمانة إلى المستوى الذي يحقق تطلعاتها، وضرورة تطوير منظومة العمل وتكثيف برامج تدريب وتطوير أداء منسوبي الأمانة الوظيفي، الذي من شأنه الإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جدة: تعاون بين الأمانة و«الإدارة» لوضع الخطط التدريبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.