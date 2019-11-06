شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف 20 طن أغذية فاسدة بـ «النكاسة».. والقبض على 63 مخالفاً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد اللحياني (مكة المكرمة) واصلت بلدية المسفلة الفرعية أعمالها الرقابية الميدانية بمشاركة الجهات الأمنية لمكافحة الظواهر السلبية وإيقاف الأسواق العشوائية المخالفة للأنظمة البلدية، التي أسفرت عن ضبط ومصادرة وإتلاف 20 طنًا من اللحوم والخضروات والروبيان والأسماك الفاسدة مجهولة المصدر، بمنطقة السوق الشعبي بحي النكاسة. وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس أيمن وقاد، أنه تم القبض على 46 بائعًا متجولًا، و17 شخصًا يحملون إقامات غير سارية، سلموا للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

واصلت بلدية المسفلة الفرعية أعمالها الرقابية الميدانية بمشاركة الجهات الأمنية لمكافحة الظواهر السلبية وإيقاف الأسواق العشوائية المخالفة للأنظمة البلدية، التي أسفرت عن ضبط ومصادرة وإتلاف 20 طنًا من اللحوم والخضروات والروبيان والأسماك الفاسدة مجهولة المصدر، بمنطقة السوق الشعبي بحي النكاسة. وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس أيمن وقاد، أنه تم القبض على 46 بائعًا متجولًا، و17 شخصًا يحملون إقامات غير سارية، سلموا للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

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