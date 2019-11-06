شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الطيران: مسابقة لـ «السعودية من السماء».. وشركات متخصصة للاستثمارات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أقر مجلس إدارة نادي الطيران السعودي، إطلاق مسابقة «السعودية من السماء»، وهي الأولى من نوعها للمصورين وصناع الأفلام القصيرة وتهدف إلى إبراز جمال المملكة ومقوماتها، إلى جانب تسليط الضوء على صناعة الطيران العام والرياضي، وتم تشكيل لجنة لوضع التصور المناسب لذلك وإعلان شروط وضوابط وآليات المسابقة خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك، خلال رئاسة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي، أمس (الثلاثاء) في الرياض، اجتماع مجلس إدارة النادي.

ونوه بأهمية تفعيل الاستثمارات في جميع مخرجات النادي بما يحقق للنادي عوائد مالية مناسبة، والاستعانة بشركات متخصصة لتحديد أوجه الاستثمارات الممكنة ذات العائد المالي المناسب، وإعداد دراسة جدوى مناسبة.

وناقش الاجتماع رؤية النادي بشأن تنظيم ممارسة أنشطة الطيران الشراعي بما يحقق الفائدة ويضمن سلامة الممارسين، لا سيما أن عدد الممارسين للطيران الشراعي يتجاوز 800 ممارس، كما ناقش التوسع الجغرافي للنادي في مختلف مناطق المملكة.