أمير مكة ونائبه يتسلمان تقرير أداء «الحكومية» لخطة الحج

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) تسلّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، التقرير الختامي لأداء الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ الخطة العامة للطوارئ بالحج لعام 1440. تسلّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، التقرير الختامي لأداء الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ الخطة العامة للطوارئ بالحج لعام 1440. وسلّم التقرير رئيس فريق تقييم أداء الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ الخطة العامة للطوارئ العميد علي السعوي يرافقه أعضاء الفريق، وتضمّن التقرير الأعمال والإجراءات التنفيذية المرتبطة بالخطة للتعامل مع الطوارئ خلال حج العام الماضي، التي نفذتها 33 جهة حكومية، وتم خلالها التعامل مع 13 نوعا من المخاطر الافتراضية المرتبطة بالحج.



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